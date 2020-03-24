即巿股評 國際財經

新冠肺炎疫情迅速擴散，美國財長努欽上周宣布，擬推出1萬億美元的抗疫救經濟計劃，包括向全國成年民眾每人派發最少1000美元，惟據外電報道，白宮的抗疫方案遇到民主黨留難，周日(22日)於國會參議院未能取得足夠票數通過啟動程序，總統特朗普獲悉投票結果後表示對達成協議依然樂觀。可是，消息已引致美股三大指數期貨周一亞洲市早段跌停板，美國疫情已蔓延至50州，影響遍及各行各業和普羅大眾，民主黨應不會與全民為敵，估計抗疫派錢方案經兩黨協商後稍為修補便可順利過關。

美股於3月12日全面進入技術性熊市，前後曾經四度觸動熔斷機制停市15分鐘，最近一次是上星期三(18日)，但與之前的「熔斷」有差別，過去3次美股主要指數都是在開市5分鐘內跌停板，上周三則於好淡爭持直到交易時間中段才發生。

此外，自美股「見熊」後，高Beta的納指一直跑贏，尤其是上周四(19日)納指回升2.3%，更明顯比僅漲0.95%及0.47%的道指和標指優勝。納指的表現實屬正面訊號。

值得注意的是，較早時吸引大量資金流入的傳統避險資產，如黃金、美國國債、日圓，近期都由高位顯著回落，這或意味部分避險資金準備重返已累積巨大跌幅的股市博超賣反彈。更重要的是，連俗稱「恐慌指數」的VIX亦呈短線見頂跡象。事實上，以3月19日收市水平計算，道指、標指、納指從牛熊分界點再下滑15.08%、11.25%、9.15%，投資者等到現在博反彈其實無可厚非；而股神畢非德(Warren Buffett)旗下巴郡，於3月初便買入97.6萬股達美航空。

然而，上述華爾街種種短暫回穩曙光「生不逢時」，上周五就碰上是一年只有4個的「四巫日」(Quadruple Witching Day，又名「四期結算日」)，道指、標指、納指分別挫4.55%、4.34%、3.79%收市。所謂「四巫日」是指每年3月、6月、9月、12月的第三個星期五，指數期貨及期權、個股期貨和期權等「四期」都在同一天結算，數量龐大的衍生工具平倉與轉倉活動，很容易扭曲大市即日表現。至於美股技術走勢是否已被「四巫」徹底破壞，抑或可以延續短線回穩曙光「效應」，須再觀察多幾天始能確定。

港股方面，受到美股指數期貨跌停板拖累，周一恒指大幅低開1145點，全日在22064點和21659點區間爭持，收報21696點，瀉1108點(4.86%)。

恒指以1個標準差計算的TrendWatch下降通道又失守，技術再度超賣，附【圖】所見，港股短線市寬昨天逆市反彈0.7個百分點，至11.4%，加上恒指遠未觸及上周四的今年低位21139點，相比最差情況已有輕微改善。

信報投資研究部

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