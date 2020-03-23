國際財經

美國亞特蘭大聯儲銀行調查顯示，商界預期，新冠肺炎大流行將對經濟產生巨大負面打擊。

根據這項於3月9至20日進行的全國調查，受訪企業主管預期，按季收入變動將轉為負值，前一季為上升5%。調查也反映，商界憂慮情緒迅速升溫，首周受訪者平均預期收入跌幅為9%，第二周跌幅升至16%。

亞特蘭大聯儲經濟師認為，雖然暫時難以準確判斷疫情衝擊，但調查反映商界的看法相當悲觀。

不過調查顯示，商界仍未改變未來12個月的資本開支計劃，招聘意慾也未受影響。經濟師相信，這是因為商界仍然預期負面打擊只屬短暫。