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世銀擬撥1.17萬億 助窮國抗疫

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世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)表示，世銀有能力在未來15個月內撥出1500億美元(1.17萬億港元)，幫助受新冠肺炎疫情重創的國家應對經濟衝擊。

較早時，二十國集團(G20)財長與央行行長舉行電話會議。世銀在G20財長會後發表聲明，作出上述表示。

馬爾帕斯促請G20，容許窮國暫停支付原有雙邊貸款的利息，以集中資源對抗疫情。

世銀披露，正準備協助49個需要財政援助的國家，應對經濟困難，其中對16個國家的援助預期本周內落實。

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