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今日 02:49 國際財經

GE裁減航空部門2600人 提高醫療設備產量

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通用電氣(GE)旗下航空產品部門公布，為應對新冠肺炎疫情對業務造成的衝擊，將解僱一成僱員，相當於2600名員工。

GE航空業務主力製造飛機引擎。受到疫情打擊，航空公司大幅削減航班，並推遲接收新飛機時間，令到GE航空的業務縮減。該部門表示，將臨時解僱維修部僱員，為期90天。

GE又稱，醫療設備製造部門將增加部分產品產量，包括通風機、病人監察器、X光機，以及電腦斷層掃描器等。

GE行政總裁Larry Culp表示，將放棄收取餘下的年度酬金。

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