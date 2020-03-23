國際財經

美國聯儲局加大力度拯救經濟，但市場依然關注疫情對經濟的破壞，美股道指開市初段已一度下滑約500點；紐約州長科莫(Andrew Cuomo)其後宣布，當地過去24小時確診新冠肺炎病例再增加38%，總數增至20875宗，消息加劇疫情憂慮，美股踏入中段跌勢進一步擴大，道指一度下瀉逾900點，跌穿上屆大選日2016年11月8日的收市價水平，意味着總統特朗普吹捧的「美股政績」已蕩然無存。國會參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)最新表示，民主與共和黨仍在商討大規模救市計劃細節，雙方的分歧已經收窄，期望周一內達成協議；投資者憧憬救市方案稍後表決可獲通過，帶動大市低位上行，道指曾收復近800點失地，最新縮減跌幅至只有100餘點，並收復19000點關。

截至本港時間凌晨約零時58分，道指報19005點，跌168點或0.88%；稍早時盤中低見18213點，跌幅達到960點。標普500指數現報2284點，跌20點或0.89%。納指現報6939點，轉升59點或0.87%。

上屆美國大選於2016年11月8日舉行，為第58屆總統選舉，當日道指收市報18332點。選舉人團在同年12月19日投票並確定選舉結果，特朗普正式成為總統當選人。

聯儲局推無限量化寬鬆

聯儲局暗示無限量的量化寬鬆，聯邦公開市場委員會在聲明表示，正邁向「按所需要規模買入美國國債和機構抵押貸款支持證券(MBS)，以支持市場順暢運作」，旨在確保信貸流向企業、州和地方政府。

聯邦公開市場委員會稱，將指示操作部門把機構商業抵押貸款支持證券(CMBS)納入到機構MBS購買操作中。

根據聲明，聯儲局將購買「必要規模的」國債和機構抵押貸款支持證券，以支持市場平穩運行及貨幣政策向更廣泛的金融狀況和經濟的有效傳導，還將購買機構商業抵押貸款支持證券。聯儲局一周前曾表示，將購買至少5000億美元的美國國債和2000億美元的機構MBS。

另外，聯儲局官員在電話會議上表示，兩項旨在使信貸繼續流向大公司的新機制，將限制那些獲准延遲償付貸款利息和本金的公司進行股票回購和派發股息的能力。

一級市場公司信貸融資安排和二級市場公司信貸融資安排將於周一啟動，是聯儲局為保護美國經濟免受疫情影響而採取的史無前例的計劃一部分。

美國財長努欽則表示，美國將發行大量30年期債券。他今早將前往參議院，尋求通過大型刺激法案，並稱在國會通過一籃子計劃後，將有更多工具和流動性用於應對冠狀病毒大流行的經濟影響。