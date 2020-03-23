熱門：

今日 20:40 國際財經

【信報短評】美失業率將見30%？ 美國官民會否識驚！

放大圖片

新冠肺炎對美國經濟打擊愈講愈驚嚇，繼美國財長努欽指失業率可能升上20%後，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德更加語出驚人，預言失業率將在第二季飆至30%，較三十年代大蕭條期間的25%更高。此說法不排除是向共和民主兩黨施壓，莫再爭拗，盡快就1萬億美元的抗疫救市方案拍板實施，盡速救急經濟。美國確診個案近日急增，死亡人數翻倍，若官民繼續缺乏危機感，更大範圍染疫弄至全國封市封城，30%失業率並非誇張。

美國上周公布的新申領失業救濟人數達28.1萬人，較前一周急升33%，市場預期本周的數字更會增逾1.6倍至75萬人，底因是經濟受新冠肺炎重擊愈趨嚴峻。

若說美國疫情已呈失控並非危言聳聽，確診個案由本月初僅62宗，狂增至22日的逾3.5萬宗，病殁由零星幾宗急升至396人。疫情惡化迫使華府轉軚嚴格防疫，「牙擦」總統特朗普宣布美國進入緊急狀態，多地停市封城，既打擊生產面，同時打擊需求面，按摩根士丹利最新報告，「3月份經濟活動幾乎停滯」，企業尤其中小企裁員無可避免。

努欽曾對共和黨議員表示，新冠肺炎打擊或將美國失業率推升上20%，布拉德的預測則更恐怖，認為第二季GDP會收縮50%，按去年美國第二季GDP計，即失去2.6萬億美元，失業率更會飆至30%，即約4900萬人失業(金融海嘯期間GDP最大季度按年跌幅為3.9%，失業率最高為9.9%)！

今年是總統選舉和國會改選年，共和民主兩黨在各方面都要爭功爭選票，在總數達1萬億美元的抗疫救市方案上爭持不下，未能於剛過去的周末達成共識。努欽和布拉德發放「驚世」預言，不排除唯恐政爭會誤事，故採取口頭施壓。至於經濟與就業將有幾惡劣，視乎美國官民是否識驚。

美國疫情急速變差，正因初期太輕忽，包括華府一直強調美國民眾感染風險低，大眾如常外出交際娛樂，戴口罩的華裔人士仿如異端。若美國官民真的醒覺，亡羊補牢，國會盡速通過方案讓救命錢投到企業和個人手上，各州嚴格執行封城等禁令，大家乖乖合作留在家中，則不但醫療系統或可免崩潰，經濟與就業即使受挫，只要疫情能盡快受控，經濟活動短痛後有望早日復常。

若如此，摩根士丹利相對「溫和」的估計，即第二季GDP收縮30%，失業率升至12.8%，似乎比較接近現實。當然經濟亦算重傷，卻已屬不幸中之大幸。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads