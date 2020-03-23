國際財經

新冠肺炎對美國經濟打擊愈講愈驚嚇，繼美國財長努欽指失業率可能升上20%後，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德更加語出驚人，預言失業率將在第二季飆至30%，較三十年代大蕭條期間的25%更高。此說法不排除是向共和民主兩黨施壓，莫再爭拗，盡快就1萬億美元的抗疫救市方案拍板實施，盡速救急經濟。美國確診個案近日急增，死亡人數翻倍，若官民繼續缺乏危機感，更大範圍染疫弄至全國封市封城，30%失業率並非誇張。

美國上周公布的新申領失業救濟人數達28.1萬人，較前一周急升33%，市場預期本周的數字更會增逾1.6倍至75萬人，底因是經濟受新冠肺炎重擊愈趨嚴峻。

若說美國疫情已呈失控並非危言聳聽，確診個案由本月初僅62宗，狂增至22日的逾3.5萬宗，病殁由零星幾宗急升至396人。疫情惡化迫使華府轉軚嚴格防疫，「牙擦」總統特朗普宣布美國進入緊急狀態，多地停市封城，既打擊生產面，同時打擊需求面，按摩根士丹利最新報告，「3月份經濟活動幾乎停滯」，企業尤其中小企裁員無可避免。

努欽曾對共和黨議員表示，新冠肺炎打擊或將美國失業率推升上20%，布拉德的預測則更恐怖，認為第二季GDP會收縮50%，按去年美國第二季GDP計，即失去2.6萬億美元，失業率更會飆至30%，即約4900萬人失業(金融海嘯期間GDP最大季度按年跌幅為3.9%，失業率最高為9.9%)！

今年是總統選舉和國會改選年，共和民主兩黨在各方面都要爭功爭選票，在總數達1萬億美元的抗疫救市方案上爭持不下，未能於剛過去的周末達成共識。努欽和布拉德發放「驚世」預言，不排除唯恐政爭會誤事，故採取口頭施壓。至於經濟與就業將有幾惡劣，視乎美國官民是否識驚。

美國疫情急速變差，正因初期太輕忽，包括華府一直強調美國民眾感染風險低，大眾如常外出交際娛樂，戴口罩的華裔人士仿如異端。若美國官民真的醒覺，亡羊補牢，國會盡速通過方案讓救命錢投到企業和個人手上，各州嚴格執行封城等禁令，大家乖乖合作留在家中，則不但醫療系統或可免崩潰，經濟與就業即使受挫，只要疫情能盡快受控，經濟活動短痛後有望早日復常。

若如此，摩根士丹利相對「溫和」的估計，即第二季GDP收縮30%，失業率升至12.8%，似乎比較接近現實。當然經濟亦算重傷，卻已屬不幸中之大幸。