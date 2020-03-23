國際財經

美國聯儲局公布，一系列幫助市場的新計劃，包括將不限量實施按需要規模買入美國國債和機構按揭貸款證券(MBS)的操作，以廣泛的新措施支持經濟。

受消息刺激，道期反彈194點，現報19234點。