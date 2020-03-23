國際財經 即巿股評

加拿大央行於3月13日意外減息0.5%至0.75%，為8個交易日以來第2次減息。美元/加元短線漲80點至1.3976，刷新2016年1月以來的逾4年新高。不過，由於市埸在之前已預期加拿大央行會採取更多行動，美元/加元短時間內便大幅回吐逾200點至1.3780水平。

然而，加元的升勢未能持久，很快受累於油價弱勢而持續走軟。自3月上旬沙地發起原油價格戰開始，國際油價一直處於不斷破底的狀態，尤其是紐約期油於上周三(3月18日)曾跌至20.08美元，創2002年2月以來的逾18年新低。美元/加元受油價下跌帶動繼續破頂，並於上周四(3月19日)升至1.4665，再度刷新逾4年新高。自3月初低位1.3312開始計算，美元/加元於短短三周內已大幅飆升逾1300點（升幅10.2%）。

值得留意的是，上周五（3月20日）六間主要央行宣布協同行動，通過將貨幣互換操作頻率增至每日進行，以穩定市場恐慌情緒，美滙指數創下逾3年新高102.99後曾大幅回落，美元/加元亦受到拖累大跌近400點至1.4147，但今日（3月23日）滙價已再度反彈至1.4400上方，再度逼近1.4500阻力。未來應留意周四（3月26日）將公布美國第四季度國內生產總值(GDP)，屆時或會影響美元/加元走勢。

技術分析方面，美元/加元自3月9日裂口高開不斷飆升，兩周內滙價大漲近1000點，創2016年1月以來的逾4年新高。不過，美元/加元於日線圖及周線圖RSI均已出現嚴重超買狀態，因此滙價在短暫升至4年新高1.4665（逼近2016年1月高位1.4689）後大幅回落逾500點，以消化過去的超買力量。若原油價格開始穩定的話，後市美元/加元很大機會重新下探1.4150，甚至是1.3800水平。

交易策略方面，我們根據3月11日策略於1.3800建立的美元/加元沽盤（下望1.3580，升穿1.3830止損）已於1.3830平倉，虧損30點。短期內待美元/加元回升至1.4650-1.4670區域沽出，下望1.4150，升穿1.4700止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供