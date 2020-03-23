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今日 18:36 國際財經

歐股中段續跌 關注美刺激方案進展

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各國因應疫情封鎖範圍日益擴大，加上市場關注美國刺激方案進展，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報4972點，跌218點或4.21%；德國DAX指數報8637點，跌291點或3.27%；法國CAC 40指數報3920點，跌128點或3.18%；意大利富時MIB指數報15262點，跌469點或2.99%。

道指期貨早段一度跌停板，現報18489點，跌551點。

美國1.6萬億美元的刺激經濟方案，在參議院表決受挫，民主黨人批評方案偏幫企業，但對工人和醫護人員支援不足。報道指共和黨人希望與民主黨人達成共識，擔心方案如未能及時通過，金融市場將會受到進一步打擊。

英國政府開展為企業提供3300億英鎊貸款擔保計劃的第一階段，將協助小型企業取得最高500萬英鎊借款，以應對新冠疫情衝擊。英倫銀行證實，一項買進較大型企業商業票據的計劃也將從周一起展開。

另外，歐洲央行管理委員會委員暨意大利央行行長維斯科(Ignazio Visco)指出，歐洲央行為應對新型冠狀病毒疫情而採取的措施是充分和有效的，但如果有必要將準備採取更多措施。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報22.36美元，跌0.27美元或1.19%；倫敦布蘭特期油報25.55美元，跌1.43美元或5.3%。

 

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