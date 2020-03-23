國際財經 即巿股評

過往「四期結算」例牌勁CHOK，撞正新冠肺炎肆虐，上周五美股CHOK上加CHOK ，標普上周五一度再飆1.8%，高見2453，滿以為可擺脫近期頹勢，但升到最高位才是戲肉所在，美股以跳樓機式一度倒插4.7%，標指收造2304，挫4.3%，慶幸的是暫時未跌穿上周三低位2280。

本欄極度關注標指能否重上由金嘯海嘯延伸的上升軌底部，即2320點(圖一)，可惜上周五得而復失。現時美股未有大幅跌穿此條上升軌下，只是在上升軌底部「發上發落」(圖二)，加上美滙今日由高位103，一度回落到101.8，反映多國央行放水或見曙光，故此美股未必會大幅失守上升軌。

另一方面，英美以至歐洲多個國家採取封城措施，雖然新增新冠病毒確診人數爆升，但亦反映西方政府終於肯面對現實，而市場有之前中國封城借鑒下，市場情緒有望會穩定下來。

唯一暫時較麻煩是航空公司及石油股企業債問題，以波音為例，其2030年債息升至6.47厘(發行息率為2.95厘)，美國航空2025年到期債券更升到13.6厘(發行息率為3.75厘)、股神持股的西方石油(OXY)，其2029年到期債券息率一度爆升到12.2厘(發行息率為3.5厘)，都咪話唔擔心。

不過聯儲局有官員表示，可能會針對公司債和市政債市場採取更多措施，一旦落實買企業債，股市可以勁彈到無人信，故此呼籲大家，儘管現在各下仍睇淡後市，但千期唔好開淡倉，隨時會被好倉挾爆！

正當企業債處瀕臨爆煲邊緣，但唔喺每種企業債都被投資者掟到七彩，就好似港鐵(00066)，雖然今日股價連40蚊都質穿，收市插5.4%，其2026年到期的債卻獲市場追捧，該債債息跌至1.75厘，市場罕有低過發行時票面息率(2.5厘)。

港鐵債受追捧，箇中原因是港府揸住七成半股權，從投資角度出發，買港鐵債等同買政府債，加上息率比政府債高，投資者不單止未有狂掟，反而密密手在市場吸納。

至於現價買港鐵股票，當然梗喺避之則吉，始終租金收入大跌，做股東依然無運行。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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