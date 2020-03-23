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今日 09:12 國際財經

歐央行副行長料肺疫致歐洲陷衰退

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歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，新冠肺炎疫情將導致歐洲陷入衰退，但將會是短暫的，預期第二個季度將會有所反彈。

他接受西班牙媒體La Sexta訪問時表示，疫情衝擊將集中於第一個季度，以致歐洲陷入衰退，而第二個季度開始，經濟將恢復至正增長。他預期，全年的增長仍會是負值。

金多斯強調，歐央行將全力應對，希望控制情況不致過於惡劣，也不願加重債務危機。

另外，他同意，發行泛歐債務是很重要的。西班牙一直要求歐央行發行上述債務工具。

 

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