國際財經

美國股市上周繼續受到新冠肺炎疫情衝擊而大跌，展望本周，首要焦點將是經濟數據，因為將反映疫情對全球經濟的衝擊程度。同時，多國政府與央行如何進一步推出措施，紓緩疫情的衝擊，也是令人關注的。

市場人士相信，本周首要焦點是先後公布的美國、歐盟與英國等地採購經理指數(PMI)。PMI調查傳統上是在每月的下半月進行，而預覽值則是在正式公布前一周發表。下周公布的PMI將反映全球國家各行業受到疫情衝擊的程度。

另外，美國周四公布的首次申領失業救助人數，勢必反映勞動市場受到衝擊程度，也是市場焦點所在。高盛估計，申領人數將達致紀錄新高的225萬人。

第二個焦點，是美國國會與政府商議中的救市措施能否很快落實。美國共和民主兩黨仍然蹉商總值逾1萬億美元的新一輪救市措施，以紓緩疫情衝擊。

白宮經濟顧問庫德洛預期，救市措施總值將達1.3至1.4萬億美元水平。連同聯儲局與政府早前實施的措施，白宮期望救市措施可對美國經濟產生2萬億美元效果。

第三個焦點，是市場流動資金緊絀的紓緩程度。聯儲局上周五與其他五國央行達成美元掉期安排，目的是化解市場流動資金緊絀情況。因為面對疫情況衝擊，各國推出刺激經濟措施，最終涉及美元的供求，美元流動資金是否充裕，是救市措施成敗的關鍵，因此，市場人士將關注流動資金有否紓緩。

第四個焦點，是美國股票價值情況明朗化。美國股市上周持續大跌，估值可能已跌至具吸引力水平。根據Refinitiv數據，標準普爾500指數上周三已降至預期市盈率14.2倍水平，遠低於2月時的逾19倍水平。

不過，到底美國企業的盈利受到疫情打擊的程度有多大，依然是未知之數。本周，Nike、美光科技與KB Home等公布業績，將對此有揭示作用。

第五個焦點，是新興市場股市表現。新興市場上周出現大幅下滑10%走勢，美元強勢、經濟前景暗淡與油價大跌均是原因之一。

投資者將關注有關情況本周是否依然持續下去，抑或六央行聯手措施可穩定美滙，紓緩新興市場跌勢。