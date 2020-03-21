今日 08:10
國際財經
高盛公布，行政總裁(CEO)所羅門(David Solomon)去年酬金升20%至2750萬美元(2.145億港元)。
根據公告，所羅門的基本薪酬為200萬美元，另有765萬美元現金花紅，以及1785萬美元與表現掛鈎的股票獎勵。
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