國際財經

高盛公布，行政總裁(CEO)所羅門(David Solomon)去年酬金升20%至2750萬美元(2.145億港元)。

根據公告，所羅門的基本薪酬為200萬美元，另有765萬美元現金花紅，以及1785萬美元與表現掛鈎的股票獎勵。