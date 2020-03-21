國際財經

歐洲股市周五顯著上揚，泛歐指數Stoxx 600收市報293點，抽升1.82%。新冠肺炎持續肆虐，多國央行分別推出刺激經濟措施，為股市帶來支持。

英國富時100指數收報5190點，攀升0.76%或39點；德國DAX指數收報8928點，進賬3.70%或318點；法國CAC 40指數收報4048點，急飆5.01%或193點；意大利富時MIB指數收報15731點，上升1.71%或264點；西班牙IBEX 35指數收報6443點，微漲0.74%或47點。