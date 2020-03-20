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今日 04:22 國際財經

紐油收市挫逾10% 本周跌幅29年最大

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對於各國推出的刺激經濟措施能否取得成效，投資者抱持保留態度，加上沙地阿拉伯與俄羅斯之間的減價戰不似有結束勢頭，國際油價周五再度急挫，本周累計的跌幅更達到29%，為29年以來最大單周跌幅。

紐約4月期油收市跌2.69美元或10.7%，每桶報22.53美元；盤中曾挫穿20美元關，低見19.46美元，跌幅達到22.83%。5月期油收市跌3.28美元或12.7%，每桶報22.63美元。倫敦布蘭特5月期油收市跌1.49美元或5.2%，每桶報26.98美元。

IHS Markit能源分析員Marshall Steeves表示，油市現況前所未見，前一天升幅創37年最大，其後又大跌。他相信，新冠病毒大流行需多長時間才解決，是決定油價前景的關鍵，但現時無人可知道疫情何時消退。

較早時有報道指出，俄羅斯總統普京不願對沙地屈服。另外有報道稱，沙地寧願把負債比率由三成升至五成，也不願和解。

Price期貨高級分析員Phil Flynn認為，沙地與俄羅斯之間已勢成水火，即使美國總統特朗普稱可能介入，也不大可能化解沙地與俄國的矛盾。

美國油田服務商Baker Hughes公布，本周活躍鑽油井數量減少19個至664個，顯示美國產量放緩情況明顯。消息對油價影響有限。

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