國際財經

全球多國接連出手加大刺激經濟力度，為美國華爾街股市帶來支持，早段曾上升逾400點。不過，投資者對新冠病毒疫情擴散的憂慮持續，美國紐約州頒令要求非關鍵企業的所有員工，都須留在家中工作隔離；英國封鎖全國的餐飲娛樂活動；意大利死於疫症的人數創下單日最多，加上芝加哥商品交易所(CME)旗下一間結算公司資本爆煲、資產遭拍賣，以及紐約期油價格急瀉超過兩成，一度插穿20美元水平，多項不利消息都打擊大市交投氣氛，道指尾段擴大跌幅至接近1000點，收市仍急挫約900點，滑落至19000關水平。

道指收市報19173點，下滑913點或4.55%；臨收市前曾跌至全日低位19094點，跌幅達到992點；早段盤中暫時高位觸及20531點，升幅高達444點。標普500指數收市報2304點，插落104點或4.34%；納指收報6879點，下滑271點或3.79%。

多國推措施撐金融市場

全球多國推出措施支持金融市場。歐洲方面，英倫銀行緊急減息0.15厘，又擴大購買國債及公司債規模2000億英鎊；歐洲央行在一項為期3年的長期貸款安排中，撥出1150億歐羅超低息資金予銀行。

另外，路透引述消息稱，中國將推出數萬億元人民幣財政刺激措施，以重振經濟。增加的支出將以2.8萬億元人民幣地方政府特別債券作為支持，旨在刺激基礎設施投資。

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