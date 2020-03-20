國際財經

全球多國接連出手加大刺激經濟力度，為美股帶來支持，早段曾上升逾400點。不過，投資者對新冠病毒疫情擴散的憂慮持續，紐約州頒令要求非關鍵企業的所有員工，都須留在家中工作隔離，消息打擊大市氣氛，道指中段反覆擴大跌幅至超過300點，失守二萬點大關。

截至本港時間凌晨約零時27分，道指報19782點，下滑304點或1.51%；早段盤中暫時高位觸及20531點，升幅高達444點。標普500指數現報2359點，插落49點或2.07%；納指報7049點，下滑101點或1.41%。個別股份普遍受壓，藥品銷售連鎖店Walgreens股價插水8.05%，暫時為跌幅最大的道指成分股。油股埃克森美孚都下挫4.53%。旅遊保險股Travelers抽高7.76%，暫時為升幅最大的道指成份股，美國運通攀升1.71%。

全球多國推出措施支持金融市場。歐洲方面，英倫銀行緊急減息0.15厘，又擴大購買國債及公司債規模2000億英鎊；歐洲央行在一項為期3年的長期貸款安排中，撥出1150億歐羅超低息資金予銀行。

多國推措施撐金融市場

另外，路透引述消息稱，中國將推出數萬億元人民幣財政刺激措施，以重振經濟。增加的支出將以2.8萬億元人民幣地方政府特別債券作為支持，旨在刺激基礎設施投資。

市場避險情緒升溫，資金再度流入國庫券市場，推升債券價格而孳息率相應回落。10年期美債息大跌21.29個基點，現時報0.945厘。

美元回吐，ICE美滙指數下滑0.41%，現報102.34。美元兌日圓抽升0.58%，報111.36日圓。不過，英鎊兌美元大幅反彈2.23%，報1.1741美元。

紐約期金先跌後回穩，現時微漲0.5%，每盎斯報1486.7美元；盤中暫時低位及高位分別報1457.5及1519.4美元。

美國公布首階段將購買3000萬桶石油以擴充戰略儲備，總統特朗普亦表明將在適當時機介入油價戰。他稱，油價戰對俄羅斯來說是毀滅性的打擊，因為整個俄羅斯的經濟都以石油為基礎，而現在的石油價格是幾十年來最低，因此對俄羅斯來說非常具災難性，對沙地來說亦是非常糟糕的事情。不過，俄羅斯未有退讓跡象，克里姆林宮據報不會向沙地的「敲詐」屈服，石油減價戰或持續。紐約期油現時每桶報23.7美元，跌6.03%，盤中低位和高位分別報22.39及27.89美元。倫敦布蘭特期油報28.03美元，跌1.55%，盤中低位和高位分別報27.08及30.94美元。