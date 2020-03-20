國際財經 即巿股評

美元/日圓於上周一（3月9日）暴跌至2016年11月以來的逾3年新低101.16後開始觸底反彈，今日（3月20日）美元/日圓曾升至111.33，創2月24日以來的近一個月新高，在短短兩周內大幅反彈近1000點。

由於新型冠狀病毒疫情在全球肆虐，本周一（3月16日）紐西蘭央行和美國聯儲局宣佈緊急減息，日本央行亦提早召開貨幣政策會議（原定於18日至19日舉行）。雖然日本央行並未跟隨環球央行減息潮並宣佈維持利率不變，但表示會提高ETF年度購買目標至12萬億日圓，承諾將採取額外寬鬆政策。

不過，環球股市大跌，投資者出現恐慌性拋售，令一向受避險資金青睞的日圓一度受到追捧，美元/日圓其後曾回落逾300點至105.12。然而美股在兩周內三度觸發熔斷機制，各類資產包括黃金遭到恐慌性拋售，資金在避無可避之下重新逃回美元現金資產，帶動美滙指數在近日急劇飆升。事實上，美滙指數今日曾一度升至3年高位102.99，帶動美元/日圓從周一低位105.12急升逾600點至111.13。

值得留意的是，受到新型冠狀病毒疫情影響，東京奧運或會因此推遲或取消，屆時對日本經濟必定構成重大打擊，市埸應密切留意日本的疫情發展。另外美國亦將於下周四（3月26日）20:30公布第四季度國內生產總值，屆時或會影響美元/日圓走勢。

技術分析方面，美元/日圓於2月下旬起急劇下跌，三周內下跌幅度逾千點。但其後滙價觸底反彈並幾乎收復近三周的千點跌勢。若美元/日圓能企穩於短期上升通道底部108.00-108.20區域之上的話，後市很大機會繼續上探112.00水平並完成V形形態。

交易策略方面，早前於3月9日所定的美元/日圓買盤已取消。短期內待美元/日圓下跌至108.00-108.20區域買入，上望111.80，跌穿107.50止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供