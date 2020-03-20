國際財經

歐洲股市中段繼續漲逾3%，因全球多國接連出手加大刺激經濟力度、美國暗示適時介入俄羅斯與沙地阿拉伯的原油減價戰，市場憧憬油價趨穩，但投資者仍密切注視新冠肺炎疫情發展，抑制大市反彈幅度；道期現升900點，紐約油價漲逾一成。

截至本港時間下午6時05分，英國富時100指數報5319點，漲168點或3.26%；德國DAX指數報9090點，漲480點或5.58%；法國CAC 40指數報4099點，漲244點或6.34%；意大利富時MIB指數報16118點，漲651點或4.21%。

道指期貨暫報20775點，升900點。

全球多國推出措施支持金融市場。歐洲方面，英倫銀行緊急減息0.15厘，又擴大購買國債及公司債規模2000億英鎊；歐洲央行在一項為期3年的長期貸款安排中，撥出1150億歐羅超低息資金予銀行。美國聯儲局與另外9家中央銀行建立臨時的美元流動性互換安排，進一步擴大迅速出台的金融危機時代的刺激計劃，從而應對疫情對經濟的影響。

此外，美國公布首階段將購買3000萬桶石油以擴充戰略儲備，總統特朗普亦表明將在適當時機介入油價戰。他稱，油價戰對俄羅斯來說是毀滅性的打擊，因為整個俄羅斯的經濟都以石油為基礎，而現在的石油價格是幾十年來最低的，因此對俄羅斯來說是非常災難性的。而對沙地來說，這亦是非常糟糕的。

另外，路透亦引述消息稱，中國將推出數萬億元人民幣財政刺激措施，以重振經濟。增加的支出將以2.8萬億元人民幣地方政府特別債券作為支持，旨在刺激基礎設施投資。

美國增加石油戰略儲備，並暗示可能介入俄羅斯與沙地阿拉伯的減價戰等利好消息刺激下，油價繼續反彈。紐約原油期貨隔晚急彈逾23%、創有紀錄以來最大單日升幅，現時每桶報27.89美元，漲2.67美元或10.59%；倫敦布蘭特期油報30.76美元，漲2.29美元或8.04%。