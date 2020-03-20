國際財經

全球多國相繼出招刺激經濟及穩定金融市場，加上美國傳可能介入俄羅斯與沙地阿拉伯的原油減價戰，市場憧憬油價回穩，歐洲股市早段上漲逾3%；道期彈近千點。

截至本港時間下午4時25分，英國富時100指數報5407點，漲256點或4.97%；德國DAX指數報9188點，漲578點或6.72%；法國CAC 40指數報4078點，漲223點或5.78%；意大利富時MIB指數報15936點，漲469點或3.04%。

道指期貨暫報20872點，漲997點。

全球多國推出措施支持金融市場。歐洲方面，英倫銀行緊急減息0.15%，又擴大購買國債及公司債規模2000億英鎊；歐洲央行在一項為期3年的長期貸款安排中，撥出1150億歐羅超低息資金予銀行。美國聯儲局與另外9家中央銀行建立臨時的美元流動性互換安排，進一步擴大迅速出台的金融危機時代的刺激計劃，從而應對疫情對經濟的影響。

此外，美國公布首階段將購買3000萬桶石油以擴充戰略儲備，總統特朗普亦表明將在適當時機介入油價戰。他指出，油價戰對俄羅斯來說是毀滅性的打擊，因為整個俄羅斯的經濟都以石油為基礎，而現在的石油價格是幾十年來最低的，因此對俄羅斯來說是非常災難性的。而對沙地來說，這亦是非常糟糕的。

油價延續上日漲勢，紐約原油期貨隔晚急彈逾23%、創有紀錄以來最大單日升幅，現時每桶報27.49美元，漲2.27美元或9%；倫敦布蘭特期油報30.65美元，漲2.18美元或7.66%。