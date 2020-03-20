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今日 15:52 國際財經

波音傳評估遣散員工停產等選項

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新型冠狀病毒疫情重創旅遊航空業，飛機製造商波音據報一方面向美國政府尋求幫助，另一方面正在擬定一系列強力手段，以在航空旅行需求急降並威脅公司生存之際，保存現金。

外電引述消息人士指出，波音目前正在評估遣散勞工、暫停生產，以及削減研究預算等降低成本的選項。據悉，由於新冠病毒危機的財務緊縮，波音在華盛頓州埃弗里特(Everett)的工廠面臨停工的風險愈來愈大。

波音周二尋求美國政府向波音及相關的航天產業鏈，提供最少600億美元(約4680億港元)的援助，但該公司要求須經國會及政府同意，難關重重。

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