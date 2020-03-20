即巿股評 國際財經

為應對新冠肺炎疫情，美國聯儲局毫不猶豫「大水漫灌」，白宮除了拋出過萬億美元振興經濟方案準備「直升機撒錢」，又加入封關行列，暫時關閉與加拿大邊境，70年前因韓戰制定的《國防生產法》也重新出籠，動員私人企業生產包括口罩及呼吸機等醫療必需品。

連環出招或能成功抗疫，卻仍不足夠穩住投資者情緒，美股周三(18日)頹勢未止，道指收市終失守20000點關口，一度挫至18917點，明顯低於特朗普2017年1月20日就職總統時的19827點，意味着他向來引以為傲的「道指政績」已一鋪清袋，市場正期待特朗普向股市「發功」，增加連任勝算。

若以成分股覆蓋行業更全面的標普500指數計算，周三曾低見2280點，比特朗普入主白宮時的2271點略高，代表「特色升市」尚未徹底告終。無論如何，標指自2月19日破頂報3393點後，只相隔20個交易日便累瀉近33%，短中長線市寬全部跌至個位數，其中較為特別的是長線市寬(股價高於200天線比率)見7.4%，屬2009年2月以來最低，即企穩「牛熊線」上的成分股僅餘40隻左右，反映超賣相當嚴重，短線理應具備博反彈條件。

然而，部署「撈底」的投資者還請三思。標指本輪「牛轉熊」速度之快刷新紀錄，論跌幅卻非空前，並且遠遠未及歷史上幾次重大金融危機。

附【圖】所見，標指由前高位下挫逾30%的情況並不常發生，過往只在2008年金融海嘯、2000年科網泡沫爆破、1987年股災、上世紀七十年代石油危機期間的1970年和1974年(共兩次)，以及1929年美國大蕭條時曾經出現。

根據往績，標指錄得如此罕見跌幅，普遍預示之後仍有一段較顯著的回調。在前述6個時期(不包括今次)，以高位下瀉30%起計算，標指未來1個月和3個月內最差還會下滑14.4%及25.5%。事實上，即使標指已回落三成，平均要再跌29%(中位數為25.4%)才正式見底；就算撇除1929年累插九成的極端市況，標指觸底也須續挫約20%。更重要的是，以上6次統計期間，美股調整期平均需時接近一年。

依目前來看，美國疫情擴散未有止息跡象，累計確診數字剛創單日新高，對經濟的打擊暫無法估量。何況美股急瀉後，估值只回到平均水平而已，標指預測市盈率仍達14.3倍左右，較過去20年均值僅低約0.84個標準差；相比起2011年歐債危機與2008年最壞情況時分別低2.05個和2.44個標準差，稱不上「便宜」。換句話說，對中長線投資者而言，顯然毋須心急入市，建議保持觀望；至於博反彈，亦應極短線操作，且需要嚴守止蝕策略，畢竟3月迄今標指日均波幅高達5.3%！

信報投資研究部

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