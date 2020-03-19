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今日 05:44 國際財經

特斯拉暫關閉加州和紐約工廠 市後股價跌5%

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美國電動車製造商特斯拉(Tesla)公布，因應新冠肺炎大流行，暫時停止加州裝配廠生產線及紐約廠房運作。消息公布後，特斯拉在市後時段股價下滑5%。

特斯拉表示，儘管已經作出嚴格預防措施，但為員工健康，決定即時暫停加州裝配廠及紐約廠房所有運作。加州工廠仍維持其他基本運作。

特斯拉披露，未計及最近集資23億美元之前，手頭現金有63億美元，以及有30億美元的備用信貸，相信現金水平足以讓集團克服近期經濟不明朗困局，也能應付各地區的流動資金需求，包括上海廠房擴建等項目。

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