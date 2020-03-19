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美國買3000萬桶戰略石油 紐油價格飆逾兩成

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美國能源部首批將購買3000萬桶石油放入戰略石油儲備，國際油價周四急迅反彈，紐約4月期油現時抽升超過20%。

截至本港時間晚上約11時37分，紐約期油攀升22.42%，每桶報25.50美元；稍早時盤中高見25.60美元。倫敦布蘭特期油上揚10.69%，每桶報27.54美元，盤中暫時高位觸及27.67美元。

美國能源部表示，首批購買3000萬桶石油以補充戰略石油儲備。總統特朗普此前指令能源部入市吸納石油，以幫助國內原油生產商度過近期油價急跌的困境。

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