國際財經 即巿股評

自英國央行於上周三（3月11日）宣布跟隨聯儲局緊急減息0.5厘至0.25%後，英鎊/美元持續走軟，匯價直至周三（3月18日）已連跌7日，從3月9日高位1.3199計算，英鎊/美元於8個交易日內的跌幅已高逾1700點（13.2%），滙價最低見1.1449，創下自1985年2月以來的逾35年新低。

事實上，英國政府及央行均已宣布了一系列救助方案，但仍然未使投資者回復信心。其中英國央行新行長貝利（Andrew Bailey）於周一（3月16日）承諾「再次採取迅速行動」以試圖支撐英國經濟和金融體系，而英國政府亦於周二（3月17日）宣布巨額財政紓困措施，希望能刺激逐漸放緩的經濟活動。不過，此等措施令市場對於英國央行再次降息的預期不斷升溫，繼續拖累英鎊下跌。

值得留意的是，英國將於下周三（3月25日）公布2月消費物價指數（CPI），下周四（3月26日）亦會公布英國3月央行基準利率，若英國央行再度減息的話，英鎊/美元將有機會再受重創。

技術分析方面，英鎊/美元自3月9日起急轉直下，並於3月12日跌穿周線圖下降通道，其後滙價一直插水式下跌並跌破多個支持位，並於3月18日跌穿去年9月低位1.2000大關，目前滙價跌勢持續，低位見1.1449，創1985年2月以來的逾35年新低。不過，目前日線圖RSI已出現極嚴重的超賣訊號，周線圖RSI亦初現超賣，若英鎊/美元觸底反彈，反彈力度可達數百點，並重新上探1.1860，甚至是1.2100水平。

交易策略方面，我們根據3月12日策略於1.2730建立的英鎊/美元買盤（上望1.2940，跌穿1.2695止損）已於1.2695平倉，虧損35點。短期內待英鎊/美元回升至1.2100-1.2120區域沽出，下望1.1750，升穿1.2170止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供