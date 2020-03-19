國際財經

歐洲央行推出7500億歐羅購債計劃，白宮亦拋出過萬億美元抗疫振興經濟方案，歐洲股市中段走高；紐約油價反彈逾12%。

截至本港時間下午6時08分，英國富時100指數報5089點，升8點或0.17%；德國DAX指數報8470點，升28點或0.34%；法國CAC 40指數報3849點，漲94點或2.52%；意大利富時MIB指數報15678點，漲557點或3.69%。

道指期貨暫報19698點，跌155點。

歐美政府陸續推出救市措施。其中，歐洲央行召開緊急會議後公布，推出總值7500億歐羅(6.4萬億港元)的緊急抗疫購債計劃(PEPP)，以降低歐羅區借貸成本，並穩定受新冠肺炎疫情衝擊的金融巿場。該計劃將持續至今年底，當中包括現有資產購買計劃下所有符合資格的資產類別，以應對疫情對貨幣政策傳導機制和歐羅區前景構成的嚴重威脅。

美國方面，聯儲局周三晚間推出兩天來的第三套緊急信貸方案，宣布隨着新型冠狀病毒疫情帶來的影響持續波及整個金融市場，將提供銀行業貸款，用於購買貨幣市場共同基金的擔保資產。

另外，英倫銀行新任行長貝利(Andrew Bailey)表示，央行願意通過新商業票據設施為企業提供無限量資金，減輕疫情構成的經濟打擊。同時，英國銀行從央行的美元回購操作中借入逾150億美元，為自2008年金融海嘯以來最大規模。

至於美國參議院周三亦通過早前由眾議院表決同意的救助法案，交由總統特朗普簽署生效。該法案旨在擴大失業救助、提供僱員有薪病假及免費新冠病毒檢測。

加拿大總理杜魯多亦宣布，推出總值820億加元、相當於該國經濟總量3%的刺激措施。

不過，全球確診新冠肺炎病例超過20萬宗，其中歐洲感染人數首次超過中國，市場對疫情重創經濟的憂慮揮之不去，抑制大市反彈力度。

國際油價昨日收市創下18年新低後，油價大幅反彈。紐約原油期貨扭轉上日挫24%的頹勢，現時每桶報22.96美元，漲2.59美元或12.71%；倫敦布蘭特期油報26.42美元，漲1.54美元或6.19%。