國際財經

歐美各自推出抗疫振興經濟方案，歐洲股市早段個別發展；油價彈逾12%。

截至本港時間下午4時25分，英國富時100指數報5050點，跌29點或0.59%；德國DAX指數報8410點，跌30點或0.36%；法國CAC 40指數報3802點，漲47點或1.28%；意大利富時MIB指數報15648點，漲528點或3.49%。

道指期貨暫報19622點，跌231點。

歐美政府陸續推出救市措施。其中，歐洲央行召開緊急會議後公布，推出總值7500億歐羅(6.4萬億港元)的緊急抗疫購債計劃(PEPP)，以降低歐羅區借貸成本，並穩定受新冠肺炎疫情衝擊的金融巿場。該計劃將持續至今年底，當中包括現有資產購買計劃下所有符合資格的資產類別，以應對疫情對貨幣政策傳導機制和歐羅區前景構成的嚴重威脅。

美國方面，聯儲局周三晚間推出兩天來的第三套緊急信貸方案，宣布隨着新型冠狀病毒疫情帶來的影響持續波及整個金融市場，將提供銀行業貸款，用於購買貨幣市場共同基金的擔保資產。

國際油價昨日收市創下18年新低後，油價大幅反彈，但分析師警告，這波受到全球經濟刺激措施刺激的大漲，可能僅屬曇花一現。紐約原油期貨扭轉上日挫24%的頹勢，現時每桶報22.88美元，飆升2.51美元或12.32%；倫敦布蘭特期油報26.45美元，漲1.57美元或6.31%。