國際財經

澳洲央行宣布減息四分一厘，是本月第二次降息，並首次採取量化寬鬆(QE)，以幫助緩衝新冠疫情對經濟的衝擊。

澳洲央行將指標利率由0.5厘下調至0.25厘。同時將三年期澳洲政府公債收益率目標設定在0.25厘左右，計劃從周五開始在次級市場買進以達成此一目標。

澳洲央行表示，將為銀行系統提供一項定期融資安排，特別是為中小企業提供信貸支持，融資安排的規模至少為900億澳元。

澳洲央行稱，在實現充分就業取得進展前，不會提高隔夜拆款利率目標，並相信通脹率將可持續地保持在2%至3%的目標區間內。