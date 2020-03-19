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今日 10:37 國際財經

英鎊急挫至35年低 兌港元穿九算

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新冠肺炎在英國持續擴散，拖累英鎊股價急挫，跌至35年來低位。

英鎊兌美元今早低見1.1478，跌1.12%，為1985年3月以來低位，最新報1.1491，跌1.01%。英鎊兌港元亦跌穿九算水平，低見8.9128，跌1.16%，最新報8.9282，跌0.99%。

英國首相約翰遜周三表示，需要進一步加大力度，令新增確診個案數目減少，暫時停課是必須措施。絕大部分學生暫時毋須返學，只有醫護、警員及其他擔任關鍵崗位人員的子女，在有需要時可以返回學校。他亦不排除封鎖倫敦。

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