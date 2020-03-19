國際財經

全球最大連鎖咖啡店集團星巴克在新冠肺炎疫情肆虐之際，公布啟動股份回購計劃，涉及4000萬股。有關計劃直至2021年財政年度完結日為止。

星巴克行政總裁(CEO)Kevin Johnson接受美國媒體CNBC訪問時表示，集團有雄厚的資產負債表，投資評級為BBB，上次業績報告時顯示手頭現金有30億美元，以及有30億美元備用信貸，因此可作出股份回購。他認為，有關股份回購計劃是正常的。

美國全國餐廳協會較早時促請聯邦政府提供1450億美元援助，以應對疫情衝擊。