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美參院通過抗疫救助法案 交由特朗普簽署



美國參議院通過早前由眾議院表決同意的救助法案，交由總統特朗普簽署生效。法案旨在擴大失業救助、提供僱員有薪病假及免費新冠病毒檢測。

紐油收市挫24% 創18年新低



紐約期油收市跌24%，每桶報20.37美元，創18年新低；若計及通脹，則是1999年3月以來最低。布蘭特期油跌13%。

全球確診病例超過20萬宗 歐洲感染人數首超中國



據統計，全球確診新冠肺炎病例超過20萬宗，有201436人被感染，8006人死；其中，歐洲感染人數首次超過中國。香港新增25宗確診，累積增至192宗。

道指收市插約1300點 曾挫2319觸發熔斷



多國陸續出籠救經濟政策，但美股未止瀉，道指周三低開逾千點後，最多急插2319點，完全抹去特朗普2016年11月當選總統後的升幅；收市跌幅縮窄至1338點或6.30%，因為市場預計參議院將通過抗疫法案。標指跌5.18%。納指挫4.70%。油股雪佛龍收市瀉逾22%，埃克森美孚都回落10%。波音滑落17.92%，盤中曾跌21%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國政府據報尋求國會批准，向納稅人共派錢5000億美元，並向航空業貸款500億。

￭ 紐約證交所下周一(23日)起暫關閉證券交易大堂，及位於紐約與三藩市的期權交易大堂，全部通過電子系統交易。

￭ 10年期美債息尾段回升9.6基點，至1.177厘。

￭ 美滙指數曾升2.1%至101.74。日圓兌美元由升0.91%轉跌0.4%，英鎊挫5%。

￭ 投資者轉持現金，紐約期金收市跌3.1%，每盎斯報1477.9美元。

￭ 美國暫關閉與加拿大接壞北部邊境，禁止不必要的通行。

￭ 加拿大推總值820億加元刺激經濟措施。

￭ 首相約翰遜:英國學校周五午後開始停課防疫，直至另行通知。

￭ 英倫銀行行長貝利：願通過商業票據新設施為企業提供無限量資金。

￭ 英國股市低收4.05%，法、德股分別挫5.94%和5.56%。

￭ 德國央行將把銀行逆周期資本緩衝要求降至零。

￭ 巴西央行下調基準利率半厘，降至3.75%。

疫情添不明朗 滙控祈耀年據報擬重估重組計劃



路透引述滙控(00005)內部消息稱，由於疫情肆虐，祈耀年(Noel Quinn)坐正集團行政總裁一職後，將重新評估他去年公布的全球重整計劃。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報21839點，較昨日恒指收市低水453點。

￭ ADR港股比例指數報22089點，較港低201點。

￭ 會德豐地產將軍澳OCEAN MARINI周六次輪售102伙，據稱累收1500票，超購13.7倍。

￭ 美國駐港澳總領事館今日(19日)起暫停所有常規移民及非移民簽證。

￭ 本港有16間分店的大眾書局19日起全線結業。

￭ 六福(00590)首兩月同店銷售跌近五成，料本財年利潤大降。

￭ 普拉達(01913)年度盈利按年增24.51%，末期息0.02歐元。

￭ 新秀麗(01910)全年溢利按年跌44.02%，不派息。

￭ 阿里影業(01060)以不超過4億人民幣，購入綜藝製作公司60%股權。

￭ 白馬戶外媒體(00100)全年轉蝕8685.4萬人民幣，不派末期息。

￭ 意馬(00585)收購英國私人會所全部股權的計劃終止。

￭ 實德環球(00487)預期年度溢利按年增約30%至40%。

￭ 深圳高速(00548)全年溢利按年減少27.34%，末期息0.52元人民幣。