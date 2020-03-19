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因應新冠肺炎疫情肆虐，美國參議院周三通過早前由眾議院表決同意的救助法案，交由總統特朗普簽署生效。

眾議院上周六已通過一項由民主黨眾議院議長佩洛西與財長努欽磋商後提出，旨在擴大失業救助、提供僱員有薪病假及免費新冠病毒檢測的法案。

參議院周三以90票對8票通過相關法案。有共和黨參議員反對有關法案，表示其對小型企業不公。

佩洛西發表聲明，讚揚參議院通過有關法案，又表示正草擬第二個救市方案。

根據美國約翰霍普金斯大學最新數據，美國確診人數累積增至7324人，死亡115人。