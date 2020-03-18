國際財經

白宮周二拋出的過萬億美元抗疫振興經濟方案，未能平復市場恐懼，美股周三繼續暴挫，道指低開逾千點後，最多急插2319點，報18917點，完全抹去特朗普2016年11月當選美國總統後的升幅；標指曾瀉7%，觸發熔斷機制停市15分鐘，為上周一(9日)以來第四次跌停。歐股亦未止瀉；美滙升穿100，再創3年新高；油價繼續插水見18年低位。

特朗普當選以來升幅盡化灰

道指收市跌幅縮窄，因為市場預計國會參議院將通過抗疫法案，道指只跌1338點或6.30%，收報19898點，未能守住20000點關，僅輕微高於特朗普2017年1月20日就職總統時道指當日的19827點。標指跌5.18%，收報2398點。納指挫4.70%，收報6989點，失守7000點關。油價大瀉，油股跟隨急跌，雪佛龍收市挫逾22%，為表現最差的道指成分股；埃克森美孚都回落10%。另一隻遭到沽售的股份是波音，收市滑落17.92%，盤中一度跌穿100美元心理關口，低見89美元，跌幅高達21%。金融股也承受重大沽壓，旅遊保險股Travelers倒退逾15%，美國運通滑落14.82%，高盛和摩根大通的跌幅都超過一成。

著名對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)在Twitter發文，向美國總統特朗普建議救市和防止美國疫情大爆發的最佳方案，是下令未來30日封關，呼籲國民與家人留在家中度復活節假期。

標指一度觸發熔斷機制

歐盟正研究重啟歐央行的拯救基金機制，協助受疫情嚴重打擊的企業。英股低收4.05%，法股和德股分別挫5.94%和5.56%。為穩定金融市場，法國、意大利和比利時延長及擴大沽空股票禁令。

另外，英倫銀行新任行長貝利(Andrew Bailey)昨日對記者表示，央行願意通過新商業票據設施為企業提供無限量資金，減輕疫情構成的經濟打擊。同時，英國銀行從央行的美元回購操作中借入逾150億美元，為自2008年金融海嘯以來最大規模。

鎊見35年低 油價大冧24%

在聯儲局大舉泵水後，美元融資市場的掉期息差有所收窄，但美滙指數昨日續創3年新高，曾升2.1%至101.74。日圓由升0.91%轉跌0.4%，報每美元兌108.1日圓。英鎊更一度下挫5%，跌穿2016年脫歐公投所見低位，至1.1453美元的35年新低，兌港元更失守9算水平，報8.9153，反映市場質疑英國抗疫政策不足。歐羅亦跌1.76%，兌1.0803美元。

投資者紛紛轉持現金或國債，紐約期金收市跌3.1%，每盎斯報1477.9美元。美國國債市場同樣波動，10年期孳息在周二美國公布刺激措施詳情前跌至0.77厘，周三尾段回升9.6基點，至1.177厘。

國際油價三連跌，紐約期油狂瀉24%，收市下滑至每桶20.37美元，創逾18年新低，險守20美元心理關；布蘭特期油亦插13%，每桶收報24.88美元。