國際財經

美國達美航空行政總裁Ed Bastian預期，3月收入按年減少20億美元(156億港元)，4月收入表現將會更差。

Bastian周三向僱員發出電郵，除了披露上述數據外，還表示集團將繼續減少全球運力七成，直至需求重現為止。達美表示，國際運力的減幅最為顯著，未來兩三月將減少八成。

Bastian又稱，正在與美國政府洽商財政支援問題，有信心整個航空業將得到支援，度過今次危機。

Bastian披露，將押後接收新飛機，以及推遲其他資本開計劃，冀可保留現金40億美元。