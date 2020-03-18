國際財經

美股周三尾段繼續尋底，道指最新下瀉超過2300點，失守19000點心理關口，也跌穿美國總統特朗普2017年年初就職時的道指水平。

截至本港時間凌晨約2時29分，道指報18941點，跌2295點或10.81%；稍早時盤中低見18917點，跌幅超過2300點。特朗普2017年1月20日就職總統時，道指當日報19827點。今日道指已經跌穿這個水平，意味着特朗普一直強調並引以為豪的「美股政績」已蕩然無存。標普500指數現報2284點，跌245點或9.69%；美市下午接近1點，標指已急跌7%，一度觸發一級熔斷機制，大市需暫停交易15分鐘，其後恢復買賣。納指現報6697點，跌636點或8.68%。

標指曾觸發熔斷

歐美政府陸續推出救市措施，但全球確診新冠肺炎病例超過20萬宗，其中歐洲感染人數首次超過中國，市場對疫情重創經濟的憂慮揮之不去，拖累美股急挫。

各國推出救市及幫助經濟措施，美國政府提出總值1萬億美元救經濟，希望緩解受新冠病毒大流行衝擊的經濟壓力。財長努欽表示，政府已經向國會提交有關建議，希望可以向經濟體系注入1萬億美元資金，包括貸款及直接向個人派發現金支票，冀紓緩中小企業財困，幫助國民渡過疫情危機。

歐洲央行標售84日期及7日期美元貸款，向歐羅區銀行提供合共1120億美元資金。

英倫銀行透過美元回購操作，向市場提供逾150億美元資金，是金融海嘯後最大規模，目的為保持金融系統平穩運行。

德國央行聲明表示，德國金融監管局將在下月起，把逆周期資本緩衝要求從0.25%調低至零，增強德國銀行業的放貸能力。