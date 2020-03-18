國際財經

美股標指周三中段急跌7%，觸發熔斷機制，大市需暫停交易15分鐘。

美股暫停交易前，道指報19576點，跌1660點或7.82%。標普500指數報2351點，跌177點或7.01%；納指報6872點，跌462點或6.30%。波音公司股價急瀉22.15%，暫時為表現最差的道指成分股。聯合技術(United Technologies)都下滑22.03%。

波音瀉逾兩成 挫穿100美元關

歐美政府陸續推出救市措施，但全球確診新冠肺炎病例超過20萬宗，其中歐洲感染人數首次超過中國，市場對疫情重創經濟的憂慮揮之不去，拖累美股急挫。

各國推出救市及幫助經濟措施，美國政府提出總值1萬億美元救經濟，希望緩解受新冠病毒大流行衝擊的經濟壓力。財長努欽表示，政府已經向國會提交有關建議，希望可以向經濟體系注入1萬億美元資金，包括貸款及直接向個人派發現金支票，冀紓緩中小企業財困，幫助國民渡過疫情危機。

歐洲央行標售84日期及7日期美元貸款，向歐羅區銀行提供合共1120億美元資金。

英倫銀行透過美元回購操作，向市場提供逾150億美元資金，是金融海嘯後最大規模，目的為保持金融系統平穩運行。

德國央行聲明表示，德國金融監管局將在下月起，把逆周期資本緩衝要求從0.25%調低至零，增強德國銀行業的放貸能力。

美元飆逾2% 英鎊挫超過4%

市場避險意識仍然強烈，美國國庫券市場受追捧，債息價格一度上揚而孳息率相應回落，10年期債息曾跌穿1厘，低見0.991厘；最新反覆回升5.39個基點，報1.136厘。

美元續呈強，ICE美滙指數突破100大關，現時報101.7，上揚2.13%。英鎊急挫4.14%，報1.1556美元；歐羅都跌1.71%，報1.0810美元。日圓回落0.63%，每美元升至108.35日圓。

紐約4月期金滑落2.6%，每盎斯報1486.2美元。

油價急挫，紐約原油期貨現時每桶報21.98美元，跌18.44%，盤中曾低見21.88美元。倫敦布蘭特期油報25.23美元，跌11.38%，盤中低位見25.23美元。