國際財經

歐美政府陸續推出救市措施，但全球確診新冠肺炎病例超過20萬宗，其中歐洲感染人數首次超過中國，市場對疫情重創經濟的憂慮揮之不去，道指中段挫逾1500點，波音股價失守100元心理關。

截至本港時間凌晨約零時34分，道指報19748點，跌1489點或7.01%；稍早時盤中低見19727點，跌幅達到1510點。標普500指數現報2375點，跌153點或6.07%；納指報6968點，跌366點或4.99%。道指30隻成分股有26隻股價下挫，聯合技術(United Technologies)急跌21.82%，暫時為表現最差的成分股；波音都回落19.25%，報100.24美元，稍早時一度低見98美元。金融股受壓，美國運通倒退超過16%，高盛都滑落10.80%。

各國推出救市及幫助經濟措施，美國政府提出總值1萬億美元救經濟，希望緩解受新冠病毒大流行衝擊的經濟壓力。財長努欽表示，政府已經向國會提交有關建議，希望可以向經濟體系注入1萬億美元資金，包括貸款及直接向個人派發現金支票，冀紓緩中小企業財困，幫助國民渡過疫情危機。

歐洲央行標售84日期及7日期美元貸款，向歐羅區銀行提供合共1120億美元資金。

英倫銀行透過美元回購操作，向市場提供逾150億美元資金，是金融海嘯後最大規模，目的為保持金融系統平穩運行。

德國央行聲明表示，德國金融監管局將在下月起，把逆周期資本緩衝要求從0.25%調低至零，增強德國銀行業的放貸能力。

市場避險意識仍然強烈，美國國庫券市場受追捧，債息價格一度上揚而孳息率相應回落，10年期債息曾跌穿1厘，低見0.991厘；最新反覆回升5.64個基點，報1.139厘。

美元續呈強，ICE美滙指數突破100大關，現時報101.25，上揚1.69%。英鎊急挫3.12%，報1.1679美元；歐羅都跌1.33%，報1.0852美元。日圓回落0.48%，每美元升至108.20日圓。

油價急挫，紐約原油期貨現時每桶報22.39美元，跌16.92%，盤中曾低見22.04美元。倫敦布蘭特期油報25.57美元，跌11%，盤中低位見25.23美元。