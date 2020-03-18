國際財經 即巿股評

油組(OPEC)與俄羅斯的石油減產磋商意外破裂，引發沙地啟動原油價格戰，令油價在上周一(3月9日)閃崩並拖累金滙股市劇烈波動，澳元/美元同樣受累急挫逾300點至0.6310，刷新2009年3月以來的近11年新低。

雖然滙價很快收復所有跌幅並倒升至兩周新高0.6682，但其反彈只是曇花一現。事實上，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)於上周三(3月11日)公布推出總值176億澳元的經濟刺激措施，仍然未能舒緩市埸的恐慌。澳元/美元於當日出現小幅反彈後再度急轉直下，其後滙價不斷破底，直至周二(3月17日)已連續第七日下跌，並跌穿2008年10月低位0.6000大關至0.5956，創2003年4月以來的近17年新低。

值得留意的是，澳洲將於周四(3月19日)08:30公布2月就業人口變動，另外亦會於同日11:30公布利率決議，若其減息幅度大於預期的0.25%，澳元/美元不斷破底的趨勢或會持續。

技術分析方面，澳元/美元於去年年底起一直沿著周線圖的小型下降通道展開跌勢，滙價每當反彈至下降通道頂部後沽盤均再度湧現，直至此刻仍處於不斷破底的狀態，本周更明顯加速下滑。今日(3月18日)澳元/美元曾進一步刷新17年新低至0.5918，距離年初高位0.7017已跌逾1000點。不過，日線圖及周線圖RSI均顯示澳元/美元已出現嚴重超賣，若後市滙價能重返0.6100之上，或有機會展開技術反彈，重新上探0.6250，甚至是0.6330水平。

交易策略方面，早前於3月4日所定的澳元/美元沽盤已取消。短期內待澳元/美元下跌至0.5800-0.5810區域買入，上望0.6140，跌穿0.5750止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供