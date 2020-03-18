國際財經

新型冠狀病毒疫情持續擴散，歐美政府陸續推出挽救經濟政策，惟難扺消市場對疫情重創經濟的憂慮，歐洲股市中段持續下挫。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報5031點，挫263點或4.98%；德國DAX指數報8544點，挫394點或4.41%；法國CAC 40指數報3814點，挫177點或4.45%；意大利富時MIB指數報15089點，挫225點或1.47%。

美國三大指數期貨跌幅觸發交易限制，道指期貨挫821點，報20039點。

美國政府提出總值1萬億美元救經濟，希望緩解受新冠病毒大流行衝擊的經濟壓力。財長努欽表示，政府已經向國會提交有關建議，希望可以向經濟體系注入1萬億美元資金，包括貸款及直接向個人派發現金支票，冀紓緩中小企業財困，幫助國民渡過疫情危機。

歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)向西班牙電台RNE表示，新型冠狀病毒疫情爆發對各經濟體只會造成暫時性影響，但延續時間可長達數周甚至數月。

冰島央行繼上周三緊急減息半厘後，今日再宣布減息半厘，指標利率由2.25厘下調至1.75厘，同時將逆周期緩衝資本比率由2%降至零。

油價急挫，紐約原油期貨現時每桶報25.36美元，跌1.59美元或5.9%；倫敦布蘭特期油報27.74美元，跌0.99美元或3.45%。

美國能源資訊局將於稍後公布官方庫存數據，市場預期上周原油庫存增加260萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少380萬桶與320萬桶。