國際財經 即巿股評

美國總統特朗普出貝南奇主張的「直升機派錢」，向每位美國國民派一千大洋，隔晚美股又有起色，全日反彈過千點。不過，入到亞洲時段，美期又打回原形，午後更跌停版，亞洲股市又再次上演今個月例牌的股災，恒指曾插過千點，收市仍瀉973點。

油價大冧觸發資產人踩人

新冠肺炎肆虐，加埋俄羅斯及沙地阿拉伯兩大油組國擘面推冧油價，油價由50美元直插到30美元，最終引發資產市場攬炒，因為油價大冧觸發有做槓桿買企債或美國大型科技股的基金冚大倉，死亡漩渦下，連最後一根稻草，用作避險的黃金亦燒埋，總之就喺投資者只揸現金或買美債避險。

此外，新冠肺炎已令歐美各國封城，變相經濟活動停頓，單是3個月商業票據融資與同期的美債息差擴擴到114點子，即升至2009年水平。

該息率抽升其實可以好大鑊，因為商業票據屬於無擔保短期債券，通常期限少個3個月，用作解決臨時性企業資金需要，尤其現時資產市場大冧，投資者要錢唔要貨，變相全球美元需求突然緊張，加上金融危機下，大企業儲美元，連同銀行唔想向企業借錢，故扯高商業票據息率，最終要錢打救的企業有可能失救，失救下就會引發火燒連環船，包括燒埋持有上述股票或債券的基金或投資者。

不過，好彩聯儲局昨日出招，重啟動商業票據融資便利機制(CPFF)，以及一級交易商信貸機制(PDCF)，即企業只要揸住商業票據或市政債券，甚至是股票，聯儲局都會放融資比你，亦是推動大市反彈的主因。

望番金融海嘯時期(圖一)，由於銀行唔肯供錢，令3個月商業票據融資與同期的美債息差擴大至462.2點子，觸發投資者要錢唔要貨，股市與金價齊大冧，相反美元抽升，同時美債息亦大冧，反映投資者狂掃美債，但隨著聯儲局出招後，商業票據與同期美債息差收窄，美元開始回落，美債息亦回升，資金重回黃金及股票市場。

當然，散戶好難留意商業票據與同期美債息差，因為主要是依賴彭博報價，但大家可留意金價變化，正如海嘯時期一樣，當海嘯最高峰期，金價與股市掟到七彩，只要金價喘穩，股市有望重拾升軌。

再望番最新情況(圖二)，商業票據與美債息差雖然近期高企(現報114.6點子)，但遠比海嘯時期低462.2點子。短期市場信心脆弱，尤其擔心波音隨時要申請破產保議，但正所謂TOO BIG TOO FAIL，最終會由美國政府出手相救，而估計未來聯儲局會加大針對向企業放水力度，故此市場依然會好CHOK，但後市再大跌已未必太多，尤其只有金價可守到近期低位1451美元，走出谷底的機會便越來越大。

標指仍守長期升軌

最後承接上期，美股長期上升軌底部在2478，本周最低見過2380，但昨日大力反彈，再度企回升軌上。今日作出修正，只要標指守穩2418點樓上(圖三)，若果短暫跌穿，但三日內能重返該線上，後市依然不用太悲。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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