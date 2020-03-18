國際財經

新型冠狀病毒疫情持續擴散，歐美政府陸續推出挽救經濟政策，其中白宮承諾盡快向國民派錢，惟市場對疫情重創經濟的擔憂，蓋過救市措施所帶來的希望，歐洲股市早段下挫。

截至本港時間下午4時26分，英國富時100指數報5091點，挫203點或3.85%；德國DAX指數報8577點，挫361點或4.05%；法國CAC 40指數報3878點，挫113點或2.85%；意大利富時MIB指數報15147點，挫167點或1.1%。

美國三大指數期貨跌幅觸發交易限制，道指期貨挫821點，報20039點。

面對新型冠狀病毒的衝擊，美國政府提出總值1萬億美元(7.8萬億港元)救經濟建議，希望緩解受新冠病毒大流行衝擊的經濟壓力。財長努欽表示，政府已經向國會提交有關建議，希望可以向經濟體系注入1萬億美元資金，包括貸款及直接向個人派發現金支票，冀紓緩中小企業財困，幫助國民渡過疫情危機。

不過，美國有參議員引述努欽與一批共和黨參議員會面時指出，關注疫情對經濟構成的衝擊，較2008年金融危機時更嚴重，如果政府不採取行動，美國失業率有機會攀升至20%。

有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)亦表示，美國今年內有90%機會陷入衰退，又認為努欽日前稱不大確定美國將陷入衰退的說法是「荒唐可笑」。

沙地與俄羅斯的油價戰未緩解，加上投資者憂慮疫情將嚴重打擊全球原油需求，油價繼續下挫。紐約原油期貨現時每桶報25.97美元，跌0.98美元或3.64%；倫敦布蘭特期油報28.14美元，跌0.59美元或2.05%。

美國能源資訊局將於周三公布官方庫存數據，市場預期上周原油庫存增加260萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少380萬桶與320萬桶。