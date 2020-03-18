國際財經

投資大行高盛將第二季布蘭特原油價格預估下調三分之一，降至每桶20美元，並預期今年全球需求將創紀錄地減少每日110萬桶，受累於新型冠狀病毒疫情打壓經濟增長。

若高盛預估準確，布蘭特原油將跌至2002年2月以來的最低水平。

該行稱，疫情對需求的衝擊可能在3月底達到高峰，為每日800萬桶，料首季和第二季供應將分別過剩每日390萬桶和每日570萬桶。

儘管包括美國戰略石油儲備在內的全球儲備能力約為11億桶，可以吸收部分過剩供應，但報告認為，未來庫存增加的速度肯定會超過儲存能力。