熱門：

今日 13:19 國際財經

富達國際料美國將有更多財政刺激政策

放大圖片

富達國際亞太區首席投資官Paras Anand表示，美國聯儲局減息能緩和市場流動性壓力，為企業降低成本，但措施未能安撫市場，主要由於投資者憂慮貨幣政策難以引導資金刺激實體經濟。

由於新型肺炎疫情對市場需求帶來明顯影響，他預期美國及其他成熟經濟體，在中期將會有更多財政刺激政策，如減稅措施，作為拉動需求和經濟活動的手段。

Paras Anand指出，股市調整令價值投資機會浮現，不少具優質基本面的股份其價值被低估，對於價值投資者而言是機會買入優質股份。他亦強調，不認為目前會出現信貸緊縮。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads