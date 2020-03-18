國際財經

富達國際亞太區首席投資官Paras Anand表示，美國聯儲局減息能緩和市場流動性壓力，為企業降低成本，但措施未能安撫市場，主要由於投資者憂慮貨幣政策難以引導資金刺激實體經濟。

由於新型肺炎疫情對市場需求帶來明顯影響，他預期美國及其他成熟經濟體，在中期將會有更多財政刺激政策，如減稅措施，作為拉動需求和經濟活動的手段。

Paras Anand指出，股市調整令價值投資機會浮現，不少具優質基本面的股份其價值被低估，對於價值投資者而言是機會買入優質股份。他亦強調，不認為目前會出現信貸緊縮。