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今日 11:23 國際財經

美國三大車企同意全面減產應對疫情

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美國底特律三大汽車巨頭通用汽車、福特及快意佳士拿，和美國汽車工人聯合會(UAW)同意在美國的工廠減產，同時限制上班員工數量，以防止新型冠狀病毒在約15萬名工廠僱員中傳播。

車企與工會表示，雙方同意一項輪流關閉部分設施，廣泛深入清潔工廠，延長各個輪班相隔時間，以及避免成員接觸的廣泛計劃。

該協議是在工會對三大車廠表示不滿後數小時內達成。工會此前呼籲車企暫停全部廠房運作兩周。

三大車企和UAW周二晚上緊急談判後達成妥協，同意減產但不是停產。

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