國際財經

Facebook(fb)將向4.5萬名員工額外每人發放1000美元，貼補他們在新型冠狀病毒疫情爆發期間的開支。

fb創辦人兼行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)周二向員工發放備忘錄宣布上述決定。該獎金適用於因健康和安全理由，目前無法進入辦公室、無法享受fb提供的餐飲、健身房和其他服務的全職員工。

不過，合約職員則不在這筆獎金之列。fb解釋道，雖然這些員工也被禁止進入辦公室，但即使他們無法在家中工作，公司仍將繼續向他們支付其通常的收入。