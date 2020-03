即巿股評 國際財經

美股道指於周一(16日)聯儲局再減息後暴瀉2997點,點數跌幅歷來最大,幸好道指期貨於昨天急彈漲停版,恒指早段雖曾下跌,尾市轉為造好,收報23263點,漲200點。

道指單日勁插12.9%,完全漠視聯儲局緊急放水的好意,「大開水喉」是過往局方行之有效的救市慣技,今次何以碰壁,從恐慌指數(VIX)可找到端倪。

VIX指數周一收報82.69,已升破2008年金融海嘯時峰值(日中高位則未超越該年的89.53),反映投資者恐慌情緒更甚於當年。換句話說,再拿目前金融市場狀況與2008年比較,猶如把新冠肺炎病毒和2003年沙士相提並論,大有可能低估了其影響。

也難怪投資市場恐慌,聯儲局連原定本周舉行的議息會議亦等不及,趕在短短13天內兩次緊急減息合計1.5厘,確實發出事態嚴重的訊號。此外,聯邦基金利率目標區間已貼近零,未來幾乎沒有再下調空間,代表局方少了一項「彈藥」,因為主席鮑威爾表明,美國不適合實施負利率,從歐洲與日本經驗看,其推動復甦的作用未算明顯。

根據2月中旬一份由摩根大通首席經濟學家Michael Feroli、花旗首席經濟學家Catherine Mann及國際結算銀行前經濟學家Stephen Cecchetti等撰寫,在芝加哥大學Booth商學院年度貨幣政策研討會中發表的報告〈Monetary Policy in the Next Recession?〉指出,央行購債以至負利率的成敗參半,且預期再有危機爆發時這些措施的效果或者更差,需要重新思考怎樣應付下一次經濟衰退。殊不知一個月間,市場便為央行放水功效進行一次「壓力測試」,從現在情況而言,前景並不樂觀。

聯儲局「恐慌救市」下猛藥,不知是否參考了上述報告建議央行應對危機須加快行動,惟究竟屬反應過度藥石亂投,還是摸清底蘊防患未然,日後才有分曉。不過,減息/量寬只足夠穩住流動性,既無助控制疫情,反而引發投資者疑慮升溫卻是事實。

在緊急劈息1厘和重啟QE後,鮑威爾直言,疫情下需要財政政策作出支持,一方面間接承認聯儲局已盡全力,應變工具所剩無幾,另一方面把刺激經濟這「燙手山芋」交回多次批評他動作遲緩的總統特朗普,惟華府還有何新招,肯定令財金官員費煞思量。

紐西蘭昨天搶閘公布約73億美元的振興方案,包括工資補貼、寬減稅項,為航空業提供援助等,涉及金額相當於GDP約4%。各國政府的指標利率已減至似有若無,必爭相推出大規模的財政刺激計劃,能否重新驅動經濟「引擎」,拭目以待。

然而,連特朗普也警告美國有機會步入衰退。附【圖】所見,紐約聯儲銀行以國債孳息表現推算的美國衰退指標於去年6月已攀越警戒線30%,根據近半世紀往績,美國今次勢難逃出衰退魔爪。

信報投資研究部

