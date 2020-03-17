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今日 06:25 國際財經

FedEx上季業績勝估計 撤回今年盈利預測

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美國聯邦快遞(FedEx)公布，上季業績優於預期，但因應新冠肺炎大流行病肆虐，撤回原先公布的2020年利潤預測。

消息公布後，聯邦快遞股價在市後時段升3%。

根據公告，截至2月29日止季度，利潤降至3.71億美元，前一年度同期為7.97億美元；每股盈利為1.41美元，與分析員預期相同；季度收入升3%至175億美元，優於預期的168.9億美元。

集團行政總裁Frederick Smith表示，雖然疫情預料對全球經濟造成打擊，但聯邦快遞已準備好協助客戶應對業務干擾。

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