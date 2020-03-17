國際財經

《華爾街日報》報道，受新冠肺炎大流行病拖累，全球酒店業停業情況趨嚴重，管理逾140萬個酒店房間的萬豪酒店，展開裁減數以千計僱員的行動。

報道引述萬豪酒店發言人稱，上周起陸續關閉其負責管理的多間酒店，大部分酒店並不是由集團擁有。這些酒店僱員將被解僱及即時停止支薪，但會獲得醫療福利保障。同時，部分未停業的酒店僱員也會被裁減。

發言人續表示，暫時沒有解僱企業層面僱員的行動，但不排除相關可能性。萬豪希望待疫情過後，優先重新聘請被解僱的僱員。

根據萬豪資料，該公司在美國僱用的員工數量接近13萬人。