國際財經

美股周二反覆彈升，道指收市飆逾1000點。多國央行向市場放水，美國總統特朗普政府的救經濟政策也逐漸浮出水面，計劃短期內向國民每人派發1000美元，並向國會尋求總值1萬億美元(折合約7.8萬億港元)的刺激經濟措施，消息為美股帶來支持。

道指收市報21237點，漲1048點或5.20%；早段曾低見19882點，倒跌306點。標普500指數收市報2529點，升143點或6.00%。納指報7334點，升430點或6.23%。

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