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今日 04:04 國際財經

魯賓尼料全球經濟衰退嚴重 撐華府派錢1000美元

有「末日博士」之稱紐約大學經濟學家魯賓尼(Nouriel Roubini)表示，因新冠肺炎疫情而導致全球經濟陷入衰退的後果，將是十分嚴重，較金融危機更為可怕。

魯賓尼認為，美國政府有必要向每名國民派發1000美元現金應急，措施不宜太遲出台。

魯賓尼接受雅虎財經訪問表示，各國推行刺激經濟措施實有必要，但不必作出過份樂觀預期，因為今次衰退情況可能很嚴重，損失規模可能達到國內生產總值的3%，因此不是單靠刺激措施便可解決問題。

魯賓尼預期，美國第二季經濟將錄得負增長，衰退或持續至第三季。

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